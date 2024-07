Osimhen Landoni | Il Napoli non ha le banche dietro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024)è la questione di mercato che fa discutere gli addetti ai lavori. Ancora non sarebbe arrivata un’offerta congrua, seppure in Europa il PSG sarebbe vicino a coprire la clausola. Il calciatore nigeriano, tra l’altro, ieri ed oggi è fermo ai box per un affaticamento muscolare. Carlo, giornalista di Sportmediaset ha parlato dell’intricata vicenda di mercato a Radio Goal. Di seguito le parole del giornalista in onda a Radio Kiss Kiss. “Serestasse non so” Cosìha esordito a Radio Goal: “Conte è stato chiaro, ha detto che sula situazione è quella, c’è un accordo e vedremo come andrà a finire. Serestasse non so, però, se ilpossa garantire uno stipendio così importante al calciatore considerato che deve aumentare il contratto di Kvaratskhelia ed ha assunto un allenatore costoso come Conte.