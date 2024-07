Marco Liorni a L’Anno che Verrà

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 15 luglio 2024) Buon 2025 con. Sarà il conduttore de L’Eredità il nuovo padrone di casa deche. Lo rivela Dagospia aggiungendo che al suo fianco, nel Capodanno di Rai1, potrebbe esserci una co-conduttrice non ancora individuata.sostituisce Amadeus, reduce da annate di grande successo (era in sella dal 2015) che si sono rivelate poi strategiche rispetto al lancio del Festival di Sanremo che sarebbe arrivato di lì a poco. Una scelta un po’ anomala, quella dei vertici Rai, visto che il profilo professionale dinon è legato all’intrattenimento puro. Per il conduttore un ‘risarcimento’ visto che dalla prossima stagione dovrà rinunciare alla sua creatura Italia Sì, che non avrà una nuova edizione (al suo posto un’edizione del sabato de La Vita in Diretta).