La Next Gen si è già conquistata la ribalta I dolori dell’Italia CR7 da sogno infranto

(Di lunedì 15 luglio 2024) Bello e sostenibile l’Europeo itinerante, per carità, ma Euro 2024 che è andato in archivio ieri sera ha dimostrato, una volta per tutte, che il fascino di certe manifestazioni è nella concentrazione, per un mese, in un unico Paese, nell’aggregazione dei tifosi, nella relativa vicinanza del tutto. Il ritorno all’antico, dopo l’Europeo di tre anni fa, ha funzionato: a prescindere dalla finale di ieri, si è trattato di una manifestazione suggestiva in tutta la Germania che, dal canto suo, a livello di sicurezza e capacità ricettiva (e contenimento dei costi) ha mostrato di avere ancora una marcia in più. Non tutto è stato perfetto, ma sono dettagli. Sul campo, comunque, è stato l’Europeo del lancio dellageneration: Lamine Yamal, Jamal Musiala, Nico Williams, Kobbie Mainoo, Jude Bellingham ma anche Riccardo Calafiori, sono alcuni dei nomi da copertina, promossi sul campo per confermare che il futuro non è solo Kylian Mbappé (che poi ha 25 anni), e pensare a ciò che potranno fare tra quattro anni è una prospettiva esaltante.