J-POP Manga presenta Il paese di sabbia e di scaglie azzurre di Yoko Komori

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 15 luglio 2024) J-POPIldie didi, primo lavoro dell’autrice ad arrivare in edizione italiana. L’opera sarà disponibile nelle librerie, fumetterie e in tutti gli store online italiani in un elegante volume unico a partire dal 24 luglio. È primavera, poco prima del nuovo anno scolastico, e Tokiko si è appena trasferita in un paesino sul mare insieme al papà. Per lei è tutto nuovo ma il rumore del mare fa riaffiorare il ricordo di esser stata salvata da un tritone Le sirene esistono davvero o è tutto frutto della sua immaginazione? In equilibrio perfetto tra realtà e fantasia,racconta, con un tratto delicato ed estremamente suggestivo, le avventure della piccola Tokiko e dei suoi nuovi amici alla scoperta del più grande dei segreti: cosa c’è di reale nelle storie di divinità marine, sirene e tritoni che popolano le favole e le leggende locali? A proposito dell’ispirazione che ha dato vita alla storia, l’autrice rivela: “ho pensato che mi sarebbe piaciuto usare il suono e l’odore del mare come fattori scatenanti deiflashback.