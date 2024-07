Influenza aviaria | la situazione oggi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’continua a essere una minaccia significativa per il settore avicolo e la salute pubblica globale. Da diversi anni quest’epidemia tra alti e bassi non si arresta mai completamente, provocando un generale stato di preoccupazione. A luglio 2024, diversi focolai disono stati segnalati in vari paesi, richiedendo interventi rapidi e misure di contenimento rigorose. Questo articolo analizza lo stato attuale dell’, le misure adottate e le implicazioni future., foto Ansa – VelvetMagNel mese di luglio 2024, l’ha colpito diversi paesi, tra cui Cina, India, e vari stati europei. In Cina, le autorità sanitarie hanno confermato la presenza del ceppo H5N1 in numerose fattorie avicole nelle province orientali.