Il governatore della Campania a Meloni ' sono il civile De Luca'

(Di lunedì 15 luglio 2024) "ilDe, le rinnovo il benvenuto". Il, Vincenzo De, ha accolto così, a Bagnoli, la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia. Un saluto che arriva dopo il loro incontro a Caivano quando la, rispondendo a delle affermazioni fatte su di lei da De, si presentò come 'quella stronza di". La, al saluto di De, ha risposto "la ringrazio". Al terminecerimonia di firma del protocollo di intesa tra il governo e il commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio, con espressione piuttosto contrariata, Deha accettato l'invitopremier a salire sul palco e posare in una foto con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto.