Fregatura dalla tentatrice Temptation Island per il fidanzato è finita male dopo aver mollato la fidanzata

(Di lunedì 15 luglio 2024) Fioccano nuove segnalazioni sulle coppie di2024. In attesa di vedere la messa in onda della terza puntata il 18 luglio (Canale 5), il gossip impazza. Come è noto, il programma è stato registrato circa un mese fa in una location esclusiva in Sardegna e ciò che vediamo di settimana in settimana sono registrazioni. Da regolamento, quindi, i partecipanti sono tenuti al massimo riserbo,, proprio per non spoilerare come andrà a finire il loro viaggio nei sentimenti e rovinare la sorpresa. Tuttavia, qualcosa trapela sempre. Sono ancora nel programma diverse coppie, nonostante l’uscita anticipata di Christian e Ludovica, tornati a casache lei si era chiusa in bagno con uno dei single. Un’altra coppia fortemente in crisi è quella composta da Alex e Vittoria.