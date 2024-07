Donald Trump non ha mai perso lucidità L' urlo dopo lo sparo così può cambiare la storia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Solo per un soffio, l'ex-presidente americanoè sopravvissuto all'attentato del tardo pomeriggio di sabato, quando in Italia era ormai notte fonda, mentre teneva un comizio a Butler, in Pennsylvania, presso il Butler Farm Show Grounds, uno spazio fieristico. Una delle otto pallottole sparate dall'attentatore, il giovane Thomas Matthew Crooks, di 20 anni, ha colpito il miliardario, ricandidato alla Casa Bianca, nella parte superiore del padiglione dell'orecchio destro. Appena un paio di centimetri più là e ne avrebbe offeso il cervello. Altri proiettili di Crooks hanno ucciso un innocente spettatore della manifestazione, il 50enne Corey Comperatore, e ne hanno feriti altri due. Il killer è stato freddato da un cecchino del Secret Service, il corpo di agenti che protegge i presidenti americani anchela fine del loro mandato.