Con la nuova Guerra Fredda tornano anche gli Euromissili

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un tempo si chiamavanoe chi è un po' attempato ricorderà le vicende legate alle installazioni italiane che riempirono i giornali nei primi anni Ottanta e per quasi un decennio tra polemiche pacifiste e manifestazioni di protesta. Ovvero, gli ordigni con cui la Nato, rispondendo all'installazione dei missili sovietici SS-20 (1979), equipaggiò le sue basi e che avevano nomi rimasti nella memoria. come Pershing-2 e Tomahawk. E in Italia ben 108 di questi furono messi a Comiso, in Sicilia. Corsi e ricorsi storici, evidentemente, così con questo ritorno alla, che poi tantoda oltre due anni non è,l'Italia esce dal vertice Nato di Washington con un accordo firmato dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dai suoi omologhi di Francia, Germania e Polonia, che poi è in realtà una lettera d'intenti che pone le basi per il progetto ELSA, sigla che sta per European Long-Range Strike Approach.