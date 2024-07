Un nuovo autovelox fisso a San Potito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Continuano a ’spuntare’ nuovifissi sul territorio del comune di Lugo. Dopo quello che a fine estate sarà inserito sulla provinciale 35 ‘Puntiroli e Mensa’ al km 2+300, nel territorio di Santa Maria in Fabriago, arriverà poi il turno, anche se in data ancora da definire, di un altro impiantodi rilevazione della velocità, questa volta nella frazione di San. Mentre il primo appartiene alla Provincia, il secondo sarà di competenza comunale. "Abbiamo già presentato una richiesta ufficiale per poterne ottenere l’installazione – precisa l’assessora al Patrimonio e alla Polizia locale del Comune, Veronica Valmori –. Ilimpianto sarà posizionato nell’abitato di San, all’interno della frazione sulla via Macallo che collega Lugo a Bagnacavallo".