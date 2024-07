Shannen Doherty | la guerriera dei teen drama da Beverly Hills 90210 a Streghe

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 14 luglio 2024) È diventata famosa a causa dei suoi battibecchi sul set che l'hanno allontanata da ben due serie di culto e allo stesso tempo hanno reso iconici i personaggi di Brenda e Prue. Eppure, complice la malattia che l'ha colpita negli ultimi anni,è diventata anche un simbolo di resistenza. La vogliamo ricordare in questo speciale. C'è chi l'ha conosciuta e la ricorderà sempre come Brenda Walsh, la sorella gemella di Brandon Walsh (Jason Priestly) e suo opposto caratteriale, nel capostipite del genere, cult assoluto degli anni '90,(e nei revival successivi). C'è invece chi non potrà dimenticarla come Prudence 'Prue' Halliwell, la maggiore delle sorelle protagoniste di(in originale Charmed), la serie fantasy di culto in onda tra la fine degli anni '90 e gli anni 2000.