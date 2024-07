Senza memoria non c’è futuro la commemorazione a San Polo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Arezzo, 14 luglio 2024 –non c’èe noi, ancora di più in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione della Toscana e delle stragi nazifasciste nella nostra regione, siamo chiamati come Istituzioni ad essere amplificatori di. Ma oggi, qui a San, voglio anche rivolgere un ringraziamento particolare a Laura Ewert, una donna che ha avuto il coraggio di venire dalla Germania per chiedere scusa e prendere le distanze dalla violenza di suo nonno che ordinò il massacro di 65 donne e uomini innocenti”. Il presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha concluso così il suo intervento questa mattina prendendo parte alle celebrazioni per ricordare la terribile e disumana strage nazifascista perpetrata proprio a San, frazione del Comune di Arezzo, il 14 luglio del 1944.