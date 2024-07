Riverbero | il trailer del film di Enrico Iannaccone in esclusiva

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 14 luglio 2024) La natura sperimentale diemerge fin dal brevedeldiche vi offriamo in, ilapproderà al cinema in autunno. Una piccola pellicola sperimentale si prepara ad approdare nei cinema a ottobre. Per adesso vi presentiamo inildidigirato in soli nove giorni, e nella massima libertà, con un iPhone 14 Pro e una troupe ridotta all'osso. Fin dal, che mescola immagini accostate in modo libero, apparentemente casuale, accompagnate da una musica inquietante, si intuisce la natura sperimentale del progetto scritto e diretto dal regista napoletanoe interpretato da Renato De Simone, Anna Carla Broegg, Raffaele Ausiello e Pino Ammendola.