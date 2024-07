Prima il sibilo poi ho sentito che la pelle si squarciava | il drammatico racconto di Trump

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) "Ho capito immediatamente che qualcosa non andava, perché houn, degli spari e hoimmediatamente il proiettile che mila", ha scritto Donaldsui suoi social. L'ex presidente, ha aggiunto che "c'è stata molta emorragia, quindi ho capito in quel momento cosa stava succedendo". Nel suo post,ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della persona che partecipava al suo comizio e che è stata uccisa, e alla famiglia di "un'altra persona che è rimasta gravemente ferita". Ha aggiunto di non sapere nulla dell'attentatore. "Voglio ringraziare i servizi segreti degli Stati Uniti e tutte le forze dell'ordine per la loro rapida risposta alla sparatoria appena avvenuta a Butler, in Pennsylvania", ha scritto