Padova blitz ambientalista a Prato della valle

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 –al mercato del sabato nei pressi di, nel cuore di: gli attivisti hanno versatovernice in strada. Poi, ricoperti da carbone vegetale, si sono seduti sulle strisce pedonali con degli striscioni contro l’inasprimentorepressione per le proteste pacifiche in Italia. Le forze dell’ordine sono giunte sul luogo in breve tempo e hanno portato via i manifestanti. Ad aver organizzato la dimostrazione è stata Ultima generazione, nel quadrocampagna ‘Fondo riparazione’. Quest’ultima vuole convincere il governo a stabilire un fondo preventivo e permanente per ripagare i danni dovuti alle calamità naturali e agli eventi climatici estremi. Si tratterebbe di una 'banca’ da 20 miliardi di euro per elargire denaro a coloro che hanno subito danni alle case, ai raccolti e agli altri beni a seguito di “alluvioni, grandinate, gelate fuori stagione e siccità anomala”.