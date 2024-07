Lo hanno trovato così Giacomo Bozzoli l’incredibile retroscena sull’arresto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Come è stato catturato. Arrivano isulla cattura dell’uomo che aveva fatto perdere le sue tracce dopo la condanna all’ergastolo per l’omicidio dello zio. Ed è una notizia davvero sorprendente. C’entra in qualche modo il grande caldo di questi giorni, con cui sta facendo i conti tutta l’Italia, con temperature record. A riportare questo particolare è oggi un articolo della Stampa, che ha fatto una ricostruzione precisa delle ultime ore di latitanza del super ricercato, di cui si erano perse le tracce l’11 luglio scorso. Lo cercavano ovunque, mentre lui in realtà era nell’abitazione in cui viveva con la famiglia, nei pressi di Soiano. Anche se losolo. Cosa ha tradito? “Lo”.