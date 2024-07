Il marchio cinese di auto di lusso HONGQI ha reso nota la sua presenza al Goodwood Festival of Speed mostrando la sua forza globale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 13 luglio 2024) CHANGCHUN, China–(BUSINESS WIRE)–, ildidi, diventerà partner ufficiale delof2024 e sarà presente all’evento dall’11 al 14 luglio.salirà sul palcoscenico insieme a un’illustre schiera didiglobali, mettendo in mostra la sua eccezionalee il suo fascino unico comedididi punta in Cina. Fondata nel 1958,rappresenta lo sviluppo e i risultati dell’industriamobilistica. Oggioccupa una posizione importante nel mercatodelledidi fascia alta e sta accelerando la sua strategia di mercato. La sua rete di distribuzione copre già 28 Paesi e regioni in tutto il mondo. Alofpresenterà cinque modelli di punta, tra cuiGuoya, E-HS9, H9 e le prossime EH7 ed EHS7, che saranno presto disponibili in paesi europei come Norvegia, Germania, Francia e Danimarca.