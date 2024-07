Francia domani è il 235 anniversario della Presa della Bastiglia e Macron sembra Luigi XVI

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 13 luglio 2024) Lafesteggiai 235 anniche sconfisse l’ancien regime e fu il culmine dell’azione rivoluzionaria. Ma è una festa che arriva nel momento peggiore per Emanuel, chiamato in settimana a dare l’incarico di governo con una coalizione sgangherata, inesistente e agitata dallo spettro di una sinistra che chiede di guidare l’esecutivo e minaccia, attraverso i sindacati più forti, di paralizzare il Paese proprio alla vigilia delle Olimpiadi che inizieranno a Parigi il 26 luglio. Laidentitaria chenon governa più Laha sempre conservato l’identitàRivoluzione come spirito di corporativismo nazionale, a tratti sciovinista ma contrassegnato da fierezza e partecipazione popolare.