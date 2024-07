Eccellenza club al lavoro Tutte le ultime di mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) La federazione ha appena reso note le date di inizio della prossima stagione di, con il campionato che prenderà il via domenica 8 settembre preceduto, la settimane prima, dal primo turno della Coppa Italia di categoria. A meno di due mesi dal fischio di avvio, quindi, procedono spedite le operazioni delle compagine locali per costruire la propria rosa. Partiamo dal Fucecchio, che si è assicurato le prestazioni del 24enne attaccante Leonardo Mancini. Originario di Bientina (Pi), il nuovo centravanti del Fucecchio è cresciuto nel settore giovanile del Margine Coperta per poi passare all’Entella e disputare il campionato Under 19 con la Lucchese. Oltre ad aver esordito in Serie D con la Pro Livorno Sorgenti (3 gare nel 2021), disputerà altre 8 partite nella massima categoria regionale con Ghiviborgo e Salsomaggiore da settembre a dicembre 2022, colleziona 79 presenze e 21 reti incon Cuoiopelli, Cenaia, Tuttocuoio e San Miniato Basso, nelle cui fila ha giocato 8 partite (un gol) dell’ultimo torneo di Promozione prima di un grave infortunio.