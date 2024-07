Così la Nato approfondisce i legami con l’Indo Pacifico

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 13 luglio 2024) Australia, Giappone, Corea del Sud e Nuova Zelanda, i Paesi che dal summit del 2022 vengono definiti gli “IP4”, sono diventati attori-chiave nelle strategie di sicurezza della, unendo forze per affrontare le crescenti sfide poste dalla Cina e dalla Russia, e dal loro complesso abbraccio. E anche al Summitdi Washington di questi giorni, l’attenzione globale si è focalizzata sulle dinamiche emergenti tra l’Alleanza Atlantica e, muovendosi su quelle interconnessioni geostrategiche che scorrono lungoMediterraneo — focus di attenzioni speciali del fianco sud o “vicimeridionale”. Sono le evoluzioni del contesto politico internazionale che fanno guadagnare via via nuovi impulsi alla cooperazione trae IP4.