Come finisce il film Svaniti nella notte | la storia continua

(Di sabato 13 luglio 2024) Il thrillercon Pietro che riesce ad impedire che la sua ex moglie, Elena, parta per New York con i loro figli. L’uomo infatti ha scoperto che era stata Elena a rapire i bambini dalla sua masseria, dopo aver iniettato loro dell’oxicodone, un oppioide, ed era stata sempre lei a costringerlo a rivolgersi a Nicola, un narcotrafficante, per chiedergli i 150mila euro necessari al pagamento di un ipotetico riscatto. Il finale aperto delsu Netflix però, suggerisce che Elena non sia più partita e abbia raggiunto l’ex e i figlimasseria di lui. Con quali intenzioni, non si sa: potrebbe voler ricominciare tutto daccapo con Pietro o tentare altre strategie per riprendersi i figli. Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis inAll’inizio del, per ottenere i soldi del riscatto, Pietro (Riccardo Scamarcio) è costretto a svolgere un incarico per Nicola (Gianfranco Gallo) e rischia di farsi scoprire con un carico di droga in barca, di ritorno dalla Grecia.