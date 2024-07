Ciclismo al via il memorial Diego Schiaroli Domani si correrà la trentunesima edizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Ilè pronto a scattare.sila 31della classica riservata alla categoria Juniores, organizzata dal Gruppo Sportivo Pianelloe dal circolo Acli Filetto con il patrocinio dei comuni di Ostra e Senigallia. Una manifestazione - a ricordo di un promettente giovane venuto a mancare in un incidente in corsa nel maggio del 1992 segnando la storia e la vita del Gruppo Sportivo Pianello che non ha tardato a inserire il nome dell’indimenticato campione scomparso nell’intestazione sociale - che negli anni ha visto la partecipazione di giovani che sono poi approdati nelle categorie che contano: tra i vari Andrea Tonti, Francesco Cingolani, Giulio Ciccone, Jai Hindley, Alessandro Verre e Giulio Pellizzari.