Watkins Shaw Palmer? – Il grattacapo della selezione di Southgate prima della finale di Euro 2024

(Di venerdì 12 luglio 2024)-07-12 18:56:42 Ecco quanto riportato poco fa: Manca solo una partita a: laa Berlino tra Inghilterra e Spagna. Le restanti nazioni hanno seguito percorsi molto diversi, con la squadra di Luis de la Fuente che ha avuto la meglio su Italia, Croazia, Germania e Francia. Nel frattempo, gli uomini di Garethhanno affrontato solo una squadra tra le prime 10classifica FIFA: i Paesi Bassi, in semi. Ma i Three Lions erano tra i favoriti all’inizio del torneo e continueranno a credere di potercela fare anche dopo la delusionedi2020.ha dovuto tagliare e cambiare alcuni aspettisua squadra nel tentativo di ritrovare la grinta dopo alcune prestazioni mediocri. Eresa dei conti a Berlino, dovrà prendere ancora alcune importanti decisioni per quanto riguarda la sua formazione titolare.