Stellantis altro schiaffo all' Italia | vedete la nuova Fiat Panda? Un piccolo dettaglio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una grande evento al Lingotto di Torino, dove è nata, a pochi passi dalle Carrozzerie di Mirafiori: così ieri sono stati festeggiati i primi 125 anni della, acronimo di Fabbricana Auto Torino. Da sempre un simbolo, un orgoglio per l'e per generazioni dini che - però - ormai da troppi anni, sembra stia pian piano diventando qualcosa legato solo al passato. Un brand un po' impolverato e sempre più statico. Un'occasione importante, dicevamo quella di ieri, a cui tutti hanno voluto esser presenti: dalle autorità cittadine, ai vertici dirappresentati dal numero uno Carlos Tavares, e dal ceo di, Olivier Francois, oltre che dal presidente John Elkann, assieme ai fratelli Lapo e Ginevra. E a brindare per la staordinaria storia di questo marchio c'era pure il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso che ha colto l'occasione per rivolgersi ai vertici del gruppo con cui da oltre un anno prosegue il dialogo - non sempre pacato - sulla situazione del Gruppo in