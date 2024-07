Martedì 16 luglio la tradizionale vestizione della statua di San Jacopo a Pistoia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 luglio 2024)– I festeggiamenti ain onore del patrono San Giacomo il Maggiore, patronocittà, entrano nel vivo, 16, con ladi Sanche si trova sul lato destro del timpanocattedrale di San Zeno. Nella BasilicaMadonna dell’Umiltà, alle 17,30 si terrà la messa, al terminequale, alle 18,45 circa, da viaMadonna, angolo via Buozzi, partirà il corteo dei gruppi storici che prenderà in custodia il mantello rosso destinato a essere adagiato sulle spalledel Santo. Dunque, da viaMadonna il corteo con i figuranti del Comitato cittadino,Compagnia dell’Orso con musici e sbandieratori, dei rioni Cervo Bianco, Leon d’Oro, Drago e Grifone, riprenderà il suo percorso lungo via Buozzi, via Cavour, via Roma fino alla cattedrale in piazza del Duomo.