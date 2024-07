La carica degli artisti di strada a Festivalle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Marotta (PU), 12 luglio 2024 – Oggi e domani a Marotta va in scena l’allegria, grazie alla quinta edizione di “”, il festivaldi. In entrambe le giornate il via scatterà alle 19 e si andrà avanti fino alle 3 di notte. La manifestazione si svolgerà lungo viale Carducci, in Piazza dell’Unificazione, sul lungomare Faà di Bruno e su un tratto di lungomare Cristoforo Colombo. Tutte le zone interessate verranno chiuse al traffico dalle 17 per consentire gli allestimenti agli, che saranno 10 durante la giornata odierna e 11 domani.provenienti non solo da varie località dello Stivale, ma anche da molti paesi esteri, come l’argentino Tony Fpatello, il brasiliano Dan Marques, il gruppo “Circus Family on the road” del Costa Rica e il russo Igor Mamlenkov, che daranno un tocco di internazionalità a questa kermesse, che nelle edizioni precedenti ha richiamato sempre un pubblico numeroso.