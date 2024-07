Inzaghi pazzo di Zielinski | l’annuncio ha spiazzato tutti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 12 luglio 2024) Simoneha parlato di Piotred ha: le parole del tecnico nerazzurro per il centrocampista polacco. L’addio di Piotrha lasciato grade amaro in bocca in casa Napoli. Nonostante fosse noto ormai da mesi, il giocatore polacco ha fatto commuoverecon la lettere di addio alla città partenopea. Per lui una nuova avventura, ancora in Serie A e questa volta con la maglia dell’Inter che lo ha prontamente accolto in via ufficiale.rappresenta un giocatore di qualità ed esperienza, ideale per un club come quello nerazzurri alla ricerca di giocatori importanti a parametro zero. E cosi Beppe Marotta ha messo a segno un’altra operazione importante, ed i risultati già si vedono. Inter, Simonegiàdi: le parole Simoneha parlato in conferenza stampa in vista del ritiro pre stagionale della sua squadra.