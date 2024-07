Il rum italiano e chi lo produce

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dici rum e pensi ai Caraibi, ai pirati, al mare azzurro e alle palme, ma anche al colonialismo, che ha scritto pagine terribili della nostra storia con il corollario dello schiavismo. Poi ci sono i babà e non è questione di crudeltà, perché il rum viene abbondantemente impiegato in pasticceria. Il nostro cervello crea i collegamenti più disparati e a qualcuno verranno in mente i Cuba Libre e i Rum e Pera che una trentina d’anni fa spopolavano nei listini dei locali notturni. Il fantasma degli anni Novanta aleggia in mixology come lo Spirito del Natale Passato di Charles Dickens, solo non è proprio il caso di andarne fieri. I rimandi al rum sono tanti e forse ciò a cui nel nostro Paese si è meno abituati – almeno in quest’epoca – è pensare al rum come a un prodotto nazionale.