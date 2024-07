Il prezzo del grano crolla quello di pane e pasta no

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilduro italiano scomparirà? Sicuramente soffre e tanto, ma ildellanei nostri piatti resta alto. Il calo di 16 euro a tonnellata delduro questa settimana ha portato le quotazioni alla Borsa Merci di Foggia al livello più basso degli ultimi quattro anni. Crollo storico. E in gran parte d’Italia gli agricoltori rischiano ormai di produrre in perdita. Si smetterà di seminare e mietere, rinunciando a una delle materie prime più caratteristiche del Made in Italy e base di uno dei piatti più rappresentativi del nostro Paese? E perché il costo dellanei negozi non scende? “E’ una speculazione legale derivante dal fatto che la domanda è sempre alta, nonostante ormai si arrivi anche a 3 euro al chilogrammo”, spiega Furio Truzzi presidente di Assoutenti.