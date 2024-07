Il Giappone avverte | preoccupa crescente collaborazione militare Cina-Russia

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilha rilasciato oggi il suo annuale Libro bianco della difesa, un documento importante per comprendere le dinamiche della politica internazionale e strategica in Asia. In particolare, in questa edizione, il 2024 Defense White Paper segnala "gravezione" per le attività militari congiunte di, oltre a ribadire che la Corea del Nord è più che mai una minaccia per la stabilità regionale. In questo quadro, Tokyo vede nella relazione sempre più stretta con la Nato un atout per affrontare un contesto di maggiore rissosità regionale, che vede in teatri come quello di Taiwan i suoi principali punti caldi, anche nell'ottica di unarivalità tra Pechino e gli Stati uniti."Il nostro paese sta affrontando l'ambiente di sicurezza più duro e complesso del dopoguerra.