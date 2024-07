Di Lazzaro Ucbm | Odontoiatria italiana eccellente ma scarsa offerta formativa

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) – “L’rappresenta un’eccellenza nel mondo e abbiamo numerose scuole di altissimo livello in Italia. Tuttavia, la domanda di iscrizione ai corsi dinon ha una risposta ancora sufficiente e molti nostri ragazzi sono costretti a studiare all’estero. Inoltre, vi è una domanda del mercato del lavoro per cui è necessario far L'articolo Di): “ma” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .