Da Caserta a Milano per passione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 12 luglio 2024) C’è una grande connessione tra il mondo dell’arte, dell’artigianato e della creatività con quello della pizza. Lo possiamo scorgere nelle tecniche di preparazione, nei processi di lavorazione e di gestione delle squadre che lavorano in cucina. A volte, lo possiamo intravedere anche tra le pieghe delle storie degli stessi pizzaioli. Giorgio Caruso era un artigiano, un artista. Lavorava in una fonderia a Napoli, dove trasformava le idee di altri in concretezza e contemporaneamente metteva sostanza alla sua creatività. L’arte, purtroppo come tante cose belle nella vita, non sempre ti permette di pagare le bollette a fine mese e Giorgio decide per questo di raggiungere alcuni amici che dasi erano, negli anni, trasferiti nella cosmopolita, piena di infinite possibilità e portatrice sana di realizzazione di sogni.