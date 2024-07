Carrarese stadio e calciomercato | le indicazioni in conferenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Laè in contatto per programmare la prossima stagione dopo la storica promozione di Serie B. Giornata di conferenze e interessantisul frontee novità sullo. Le parole di mister Calabro: “la decisione del rinnovo è stata presa con facilità da ambo le parti e mi inorgoglisce, anzi ringrazio la società per la fiducia riposta nei miei confronti; un tale attestato di stima mi porta a mettere ancora più motivazione in questa nuova stagione che andremo ad affrontare. Un punto importante da cui partiamo è sicuramente aver mantenuto le fondamenta di questa squadra, con alcuni rinnovi che garantiscono una necessaria continuità, senza stravolgimenti di sorta. Aspetto che può, a mio avviso, penalizzarci e penalizzare i tifosi è la situazione dello; intanto dovremmo, al rientro dal ritiro, allenarci per un po’ su un campo diverso, ci sono valutazioni in corso su alcuni presi in considerazione e cercheremo di optare sulla soluzione migliore alle nostre esigenze.