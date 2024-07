Wimbledon 2024 | Jasmine Paolini c’è Donna Vekic per cercare una storica finale Rybakina-Krejcikova tra favorita e rinascita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024), quest’oggi, va alla caccia di un obiettivo storico. Sarà lei la prima italiana della storia a mettere piede in campo sul Centre Court da semifinalista di, arrivando così là dove nessun’azzurra era mai riuscita. Si erano fermate ai quarti Lucia Valerio, Laura Golarsa, Silvia Farina, Francesca Schiavone e Camila Giorgi prima di lei, prima di un 9 luglio che ha visto 57 minuti di tennis pazzesco da parte della toscana. E lì Emma Navarro non ha potuto nulla. Per lei saràl’avversaria in quello che sarà un momento da seguire con grande attenzione. Vero, la numero 7 del mondo (e futura numero 5 da lunedì) è, ma un po’ meno di quello che lasciano pensare tutte le cifre, compreso il 2-1 nei precedenti.