Piano speciale per Camerino Il punto dei lavori nei Comuni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Neldi rilancio illustrato ieri dal commissario c’è un capitolo su, città-simbolo del terremoto 2016, "una tra le situazioni più complesse in termini di quantità e intensità del danno". Non a caso nel 2023 è stato elaborato un programma di cantierizzazione per il centro storico, la parte più colpita. "Il programma delle cantierizzazioni divide il centro in tre zone – è scritto nella relazione – per programmarne e coordinare l’attività di ricostruzione di soggetti pubblici e privati e consentire le conseguenti occupazioni del suolo pubblico. Al termine della fase 1 si può attestare l’efficacia dello strumento individuato, capace di garantire la presentazione delle domande di contributo nelle tempistiche previste e un avvio dei cantieri utili a non ostacolare la ricostruzione.