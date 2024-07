Napoli Di Lorenzo annuncia la permanenza | MI ha accarezzato idea di andare via ma non potevo farlo così

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) “Cari tifosi del, nelle ultime settimane il nostro amore è stato un po’ ‘scumbinato’, come quello che cantava Pino Daniele in una sua bellissima canzone. Succede anche nelle storie più belle e intense di vivere momenti di crisi”. Iniziala lunga lettera di Giovanni Diai supporter azzurri pubblicata sul sito della società campana. Il terzino e capitano dei partenopei nelle ultime settimane – complice il suo possibile addio – aveva visto incrinarsi il rapporto con il pubblico partenopeo. “Tutti quelli che come noi portano l’azzurro nel cuore sono reduci da 12 mesi difficilissimi – ha aggiunto Di–. Per me sono stati i più duri della mia carriera. Passare dalla gioia incancellabile dello scudetto alla tristezza di una stagione in cui non ci riusciva niente è stato un trauma difficile da metabolizzare.