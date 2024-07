Marche il turismo a tavola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Benedetta cucina. Ilmarchigiano surfa anche sull'onda della buona. Non a caso, ricorda Coldiretti, la cucina italiana è la prima al mondo davanti a quella giapponese e a quella greca secondo l’ultima classifica stilata da “Taste Atlas”, l’atlante online del buon cibo, che comprende anche prelibatezze nostrane come le olive all’ascolana, i passatelli, i vincisgrassi, i maccheroncini di Campofilone oppure il Verdicchio. Eccellenze cresciute nel cuore della tradizione contadina e sostenute nelleda 7.869 tra bar, ristoranti e pizzerie (dati Fipe) e da 540 agriturismi con 18mila posti a. “Ilgastronomico (o anche il semplice pranzo fuori casa) è in forte crescita, dopo l’emergenza Covid, e ha un impatto rilevante sul sistema agroalimentare in un Paese come l’Italia dove nel complesso i consumi alimentari, nel 2023, sono stati pari a circa 287 miliardi, 195 in casa e ben 92 fuori casa, il massimo di sempre secondo la Fipe.