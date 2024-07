Il vino del futuro | la Gambero Rosso Academy lancia il primo corso rivolto ai professionisti del settore

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 11 luglio 2024) Novità per la, cheun nuovodi alta formazione dedicato aidel, arricchendo la proposta formativa generale. Si chiama, infatti, Ildel: nuove competenze per nuovi scenari e vede alla direzione scientifica il professor Attilio Scienza, ordinario di viticoltura all'Università statale di Milano. L'obiettivo è formare le persone delwine sul metodo di lavoro denominato «Design Thinking», che consente di identificare rapidamente soluzioni innovative e digitali, abbattere i rischi aziendali e interpretare i nuovi trend, creare valore per l'azienda, il mercato e gli stakeholder. Quattro mesi per 160 ore in modalità online Quattro mesi di, in modalità telematica, per 160 ore complessive di formazione suddivise in quattro moduli e un corpo docente scelto in collaborazione con le università e i centri di ricerca italiani, che vedrà in cattedra studiosi, esperti e accademici.