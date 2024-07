Il Manchester United conferma il ritorno di Ruud van Nistelrooy con un accordo biennale

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 11 luglio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ilhato la nomina divane Rene Hake come vice-allenatori di Erik ten Hag, in quanto sono stati apportati diversi cambiamenti nello staff dell’allenatore olandese all’Old Trafford. Il club dihato la notizia giovedì, affermando che il duo olandese è ora arrivato nel club di Premier League per iniziare il suo ruolo, mentre i Red Devils sperano in una stagione migliore rispetto alla scorsa. Molti ritengono che Ten Hag sia fortunato ad avere ancora il suo posto alper la stagione 2024/25, avendo guidato il club all’ottavo posto in Premier League la scorsa stagione e arrivando ultimo nel girone di Champions League. Tuttavia, la vittoria dell’in FA Cup ha permesso al 54enne di guadagnare più tempo.