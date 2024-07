Fantastic Negrito giovedì 11 luglio al Castello di Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sarà, cantautore, chitarrista e attivista statunitense, tre volte vincitore del Grammy Award, la stella della quarta giornata di programmazione della 34° edizione di Udin&Jazz., che pochi giorni fa (il 28 giugno) ha pubblicato il singolo “‘Undefeated Eyes”, realizzato in collaborazione con Sting, salirà sul palco del Castello didomani,11, per uno dei concerti certamente più attesi di questa edizione del festival e fra i più prestigiosi dell’estate musicale del Friuli Venezia Giulia. I biglietti per il concerto sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria sotto il Castello nello spazio ex Tonini, in Via Rialto 2, a partire dalle 19:30. Porte aperte al pubblico alle ore 20:00 in attesa del live che inizierà alle 21.