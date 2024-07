Emergenza suicidi nelle carceri italiane | un problema senza soluzione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un’analisi dei dati e delle nuove misure del decreto “Carcere Sicuro”. Prevenzione tra i carcerati e i dipendenti L’continua a cresceretrovare unaadeguata. I dati aggiornati al 5 luglio e resi noti dal Garante Nazionale dei Diritti delle persone private della libertà personale rivelano un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Nel 2023, iregistratisono stati 34 a luglio, mentre nel 2024 sono già 50, un incremento di 16 decessi. Dati demografici e giudiziari Delle 50 persone che si sono tolte la vita in carcere dall’inizio dell’anno, 27 erano italiani e 23 stranieri, provenienti da 14 diversi Paesi. Il 38% (19 persone) era in attesa di giudizio, mentre il 40% (20 persone) erano stati giudicati in via definitiva e condannati.