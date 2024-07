Caserta Parco Cerasole | ladri d’appartamento tentano l’irruzione arrestati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlcuni residenti deldiavevano visto due uomini aggirarsi nei pressi delle loro abitazioni con fare sospetto. Un 49enne ed un 35enne, in pieno giorno, avevano tentato un furto in uno dei tanti appartamenti. Sono stati proprio i residenti delad aver contattato le forze dell’ordine, che in pochi istanti sono giunti sul posto. I due uomini, con precedenti penali, e provenienti da Napoli, sono stati immediatamentee portati alla locale Questura di. L'articoloproviene da Anteprima24.it. .