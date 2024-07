Campioni del Mondo | l’Italia dell’82

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di giovedì 11 luglio 2024) Per riprenderci dalla brutta figura delagli Europei di calcio ( fortunatamente abbiamo ancora un’ Olimpiade davanti a noi per tifare i colori azzurri), vi segnaliamo un bellissimo documentario di Raiplay suideldel 1982: il viaggio degli eori. Un’Italia che ha fatto storia e che ha avuto il merito di portare il calcio azzurro sul tetto deldeldel!”: questa frase ripetuta tre volte dalla voce indimenticabile di Nando Martellini risuona ancora nei cuori di tutti gli italiani, non solo degli appassionati di calcio. Un trionfo inaspettato, arrivato dopo un inizio difficile segnato da sconfitte, polemiche e silenzi stampa. Poi, la straordinaria trasformazione della Nazionale italiana contro Argentina e Brasile, culminata con la conquista della Coppa del