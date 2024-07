Attraverso il verde della Val Bisenzio le foto e la classifica della corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Vernio, 11 luglio 2024 – In una cornice suggestiva e ricca di storia, la 45esima edizionegara podistica di Sant’Ippolito di Vernio ha visto una partecipazione entusiasta e calorosa, consolidando ancora una volta il legame tra sport e tradizione. Questa gara,ilVal, che ha quasi mezzo secolo di storia, è stata riproposta in edizione serale nell'ambito delle celebrazioni del Luglio Sanpotino, offrendo un’esperienza unica sia per i podisti che per il pubblico. LAOrganizzazione e patrocini La manifestazione è stata organizzata dalla società podistica locale Cesare Battisti, con il patrocinio del Comune di Vernio e la collaborazioneMisericordia eparrocchia San Ippolito a Cassiano.