Agricoltori e sindaci in corteo | Invasione di due milioni di nutrie Campi e strade flagello per tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) A fare da battistrada il gigante dei, un John Deere, il verde smaltato dal sole che picchia sul sagrato del Duomo. Le ruote grandi come un uomo, la bandiera gialla che sventola nell’afa densa come albume nella tarda mattinata. Poi New Holland, gioielli di un’agricoltura da anni 4.0, le cabine come navicelle in una bolla d’aria condizionata. Orgoglio Coldiretti indalla piazza alla prefettura con cappellini, bandiere, fischietti. E cartelli. ’Noi seminiamo, leraccolgono’, la gente legge. Annuisce. Orgoglio Coldiretti per dire basta all’ennesimo – una maledizione –. Non solo per i. "Citta e campagna unite contro le", c’è scritto a caratteri cubitali. Perché non sono solo gli argini a franare. "pericolo per gli automobilisti", la sintesi di un agricoltore, anche lui a reggere un cartello.