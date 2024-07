87 migranti su un gommone alla deriva | la milizia libica ostacola i soccorritori di Medici senza frontiere Le immagini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si moltiplicano gli episodi di interposizione improvvisa e pericolosa tra le operazioni di soccorso in acque internazionali del Mediterraneo ad opera di organizzazioni non governative e uomini provenienti dalle milizie libiche che compongono la cosiddetta “guardia costiera” del governo di Tripoli. A farne le spese, ieri mattina, 87 naufraghisu unin panne, che per evitare di essere ricondotti e respinti collettivamente nei campi di detenzione in Libia si sono gettati in mare. L’operazione di soccorso che era già stata avviata dalle squadre della Geo Barents diè stata così fortementeta e la predei libici, che poche settimane fa hanno minacciato e attaccato direttamente gli operatori umanitari, ha messo in pericolo la sicurezza delle persone soccorse.