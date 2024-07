Un nuovo servizio nelle farmacie comunali per misurare la proteina C-reattiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arezzo, 10 luglio 2024 – Undi Arezzo per la misurazione dellaC-. L’esame PCR è stato attivato alla “Campo di Marte” e alla “Giotto” che hanno ampliato la gamma delle loro prestazioni socio- sanitarie con un’apparecchiatura che, in modo non invasivo da un semplice prelievo dal polpastrello, permette di rilevare eventuali stati infiammatori o di monitorare la progressione di una malattia infiammatoria cronica. Il test consente di differenziare le infezioni batteriche da quelle virali attraverso la valutazione della presenza di unache viene prodotta dal fegato e rilasciata in caso di infiammazioni in corso. Questa prima indagine permette di ottenere con rapidità e affidabilità una serie di informazioni utili che dovranno poi essere approfondite con il medico per strutturare l’eventuale percorso di cura.