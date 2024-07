Truffe sui migranti in Campania nuova retata dopo la denuncia di Meloni Figuraccia di De Luca

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un’altra, ancora una volta per la truffa del click day, ancora una volta in, stavolta proprio a Salerno, la roccaforte politica del governatore Vincenzo De, quello che solo qualche settimana fa aveva polemizzato e ironizzato sullache era partita direttamente dal premieralla Procura Antimafia., la truffa, l’ironia di DesulladellaFino a 2mila euro per ogni nulla osta e visto rilasciato e altri 2mila euro per ogni contratto fittizio di lavoro firmato: queste le somme che pagavano i cittadini extracomunitari per ogni istanza inoltrata durante i “click day” legati al Decreto Flussi. La Dda di Salerno ha fatto luce su oltre 2.500 istanze strumentali all’ingresso fraudolento di cittadini extracomunitari in Italia inoltrate verso diverse Prefetture di tutta Italia.