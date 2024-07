Messi ultima finale con l’Argentina? Le dichiarazioni spaventano i tifosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il capitano delLionelha ammesso che ladi Coppa America di domenica potrebbe essere la suapossibilità di vincere un altro trofeo importante per il suo paese. L’Albiceleste è passato alla fase decisiva per il titolo del torneo continentale battendo il Canada 2-0 nella semidi martedì. “Come ho già detto, ho intenzione di continuare con la Nazionale, ma ora ho 37 anni e sta diventando sempre più difficile, quindi dobbiamo goderci questo momento. Voglio continuare a vivere giorno per giorno senza pensare a cosa accadrà in futuro o se continuerò o meno. E’ qualcosa che vivo ogni giorno. Solo Dio sa quando sarà la fine“, ha dettodopo la partita al MetLife Stadium nel New Jersey, che sarà anche la sede della