LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard riprende Pogacar!

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.09 I due si danno cambi regolari in discesa. Ad entrambi conviene distanziare Evenepoel e Roglic. 16.08 Il duo di testa ha 50? su Evenepoel e Roglic. Se si dovessero guardarei due inseguitori potrebbero rientrare. 16.08vince il GPM ed ottiene 8? bonus. Ne ottiene 5. 16.07guarda in faccia il danese e riscatta per vincere il GPM e prendere gli 8 secondi di bonus. 16.07!! 16.06 Si volta ancora. La pedalata è completamente diversa rispetto alla precedenza. 16.06 Sono 8 i secondi di differenza. Mancano 274 i metri che mancano allo scollinamento. 16.05 Si volta ancora, che parla alla radiolina. 16.04 Sono 15 i secondi di distacco tra i due.